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Денис Бояринцев: "Спартаку" по силам пройти любого из пары ПАОК – "Базель"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Спартак" встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария).

"Базель" крепкий европейский клуб, швейцарцы, думаю, пройдут греков. Для "Спартака" было бы хуже, если попались бы "Аякс" или "Бенфика". Вот с этими командами могли возникнуть проблемы. Уверен, что москвичам по силам пройти любого из пары ПАОК – "Базель", - цитирует Бояринцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бояринцев Спартак ПАОК Базель
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