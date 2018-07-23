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Александр Ташаев: буду добиваться того, чтобы играть в стартовом составе

Новичок московского "Спартака" Александр Ташаев будет добиваться того, чтобы в новом сезоне стать игроком стартового состава.

"Буду добиваться того, чтобы играть в стартовом составе, и это главная задача на сезон. Надо много работать - это единственный ответ на вопрос, что надо сделать, чтобы вновь стать чемпионом", - цитирует Ташаева ТАСС.
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 16:15
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(1)
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Александр, всё в твоих рукай! дерзай и добивайся! а мы на тебя очень надеемся!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Он был чемпионом? Ах да, чемпион ФНЛ в составе Динамо. А завоевать место в стартовом составе задача каждого игрока любого клуба, дерзай Саша, у тебя для этого всё есть.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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