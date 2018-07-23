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18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (22)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (22)
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Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (16)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (16)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
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Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
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Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
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Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
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Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
Роман Зобнин: "Спартаку" без разницы, с кем играть - с ПАОКом или "Базелем"
Футболистам "Спартака" без разницы, какая команда станет соперником московского клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
"Спартаку" без разницы, с кем играть - с ПАОКом или "Базелем". Дай бог, мы выйдем в Лигу чемпионов, где удастся проявить себя. Хотелось бы, чтобы футбол в России после чемпионата мира шагнул на другую ступень. Надеюсь, все стадионы будут полны зрителей", - цитирует Зобнина ТАСС.
"Спартаку" без разницы, с кем играть - с ПАОКом или "Базелем". Дай бог, мы выйдем в Лигу чемпионов, где удастся проявить себя. Хотелось бы, чтобы футбол в России после чемпионата мира шагнул на другую ступень. Надеюсь, все стадионы будут полны зрителей", - цитирует Зобнина ТАСС.
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