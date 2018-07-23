A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: "Спартаку" без разницы, с кем играть - с ПАОКом или "Базелем"

Футболистам "Спартака" без разницы, какая команда станет соперником московского клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

"Спартаку" без разницы, с кем играть - с ПАОКом или "Базелем". Дай бог, мы выйдем в Лигу чемпионов, где удастся проявить себя. Хотелось бы, чтобы футбол в России после чемпионата мира шагнул на другую ступень. Надеюсь, все стадионы будут полны зрителей", - цитирует Зобнина ТАСС.
Теги: Зобнин Спартак ПАОК Базель
Сегодня, 16:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, удачи!!!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Владимир Смирнов (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (7)

Главное УДАЧИ! Да поможет Спартаку футбольный БОГ!
Регистрация: 23.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: бородач
Какие на хрен кубки,не до жиру

Ну да. Последние лет 50 у вас не до жиру. Бывает. Может лет через 250 у вас все будет так же не плохо как в Спартаке.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: maradona72
Ваша та хyйня под названием Динамо когда на ЛЕ претендовать будет?


Какие на хрен кубки,не до жиру ---это ваша хуиная свинарня барыги , у вас уже и своих игроков то нет--все купи-продай - перемани -- и один вырезано-->вырезано отьбут ваших поросят на первых сантиметрах к кубку..

Цитата: VS1976
Удачи... пусть как можно больше российских клубов играет в Европе.


Нету в стране столько бензоколонок..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи... пусть как можно больше российских клубов играет в Европе.


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: maradona72
сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм. А если ПАОК, то Спартак несеяный и достанется Бенфика или Фенер.


Сеяный - несеяный -- отьепут ваш свинокомплекс как всегда на первых шагах к кубку и повышение цены на жидкость не поможет...


Мы ещё посмотрим кто кого,в худшем случае в ЛЕ,а вы так и будите на дне
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:07) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: бородач
Сеяный - несеяный -- отьепут ваш свинокомплекс как всегда на первых шагах к кубку и повышение цены на жидкость не поможет...

Ну что поделаешь. Но хоть есть возможность попытки.
Ваша та хyйня под названием Динамо когда на ЛЕ претендовать будет?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:04) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: maradona72
сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм. А если ПАОК, то Спартак несеяный и достанется Бенфика или Фенер.


Сеяный - несеяный -- отьепут ваш свинокомплекс как всегда на первых шагах к кубку и повышение цены на жидкость не поможет...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:55) #
  • +3
  •  (7)
online

Базель, ПАОК, Стандард, Аякс, Штурм, Бенфика и Фенербахчи.

2 команды из этих и будут соперниками Спартака до самой группы.

Если Базель пройдёт ПАОК, то Спартак будет сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм. А если ПАОК, то Спартак несеяный и достанется Бенфика или Фенер.

Легко не будет. Но не совсем безнадежно! Играть можно и нужно


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: командир
Без разницы с кем играть или всё таки дай бог выйти в ЛЧ ?

Второе вытекает из первого.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: командир (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (6)

Без разницы с кем играть или всё таки дай бог выйти в ЛЧ ?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.