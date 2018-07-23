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Александр Ташаев: фанаты "Динамо" писали мне много неприятных вещей

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев рассказал о реакции фанатов "Динамо" после своего перехода в стан красно-белых.

"Что касается приёма со стороны динамовских фанатов, то, когда будет встреча с "Динамо", тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные", — цитирует Ташаева "Чемпионат.сом".
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 17:17
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5
(2)
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Саша,ты дома,забудь эту помойку как страшный сон!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:49) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Если Динамо ставит задачи занять высокое место, надо стараться удерживать ведущих игроков, особенно когда они молоды и талантливы. Профукали, сами виноваты, не первый раз на те же грабли.


Я ниже написал,как удерживать если игрок хочет в Спартак,у вас есть ответ?Или к примеру ваш игрок ,сможете его удержать если он захочет к нам,имею ввиду русских игроков,кто знает историю.Всё это глупости.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Если Динамо ставит задачи занять высокое место, надо стараться удерживать ведущих игроков, особенно когда они молоды и талантливы. Профукали, сами виноваты, не первый раз на те же грабли.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:33) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто командам,Динамо,ЦСКА,Локомотив,Зенит,Краснодар надо понять одно,великий Спартак и все хотят в первую очередь играть у нас,не в обиду другим командам,ну вот к примеру есть Реал,ну хоть вы себя убейте,но все хотят играть за этот великий клуб,Так что Ташаев не исключение.В РФПЛ это Спартак так было и так будет и это не изменить никогда к моему счастью,так как Спартак это жизнь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (11)

а чего, когда основной игрок уходит к сопернику и со скондалом, то надо сиськи друг другу мять?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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