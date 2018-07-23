В "Спартаке" не знают о намерениях передать базу в Тушине Федерации регби России

"Спартак" отправил в соответствующие государственные органы предложение о долгосрочной аренде новой базы в Тушино, и надеется в ближайшее время получить положительный ответ.При этом о намерениях передать спортсооружение, которое в ходе ЧМ-2018 входило в число официальных тренировочных площадок ФИФА, Федерации регби России, в ФК ничего не известно.О такой возможности сегодня сообщил телеграм-канал "Мутко против", но красно-белые рассчитывают, что скоро сюда переедет первая команда.