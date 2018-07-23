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В "Спартаке" не знают о намерениях передать базу в Тушине Федерации регби России

"Спартак" отправил в соответствующие государственные органы предложение о долгосрочной аренде новой базы в Тушино, и надеется в ближайшее время получить положительный ответ.

При этом о намерениях передать спортсооружение, которое в ходе ЧМ-2018 входило в число официальных тренировочных площадок ФИФА, Федерации регби России, в ФК ничего не известно.

О такой возможности сегодня сообщил телеграм-канал "Мутко против", но красно-белые рассчитывают, что скоро сюда переедет первая команда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 18:16
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(1)
№5 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И Андрей Федун не в курсе? smile


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:43) #
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Спасибо СЭ, теперь знают!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Регби??? Ну точно Юра Столешников словечко замолвил! laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 18:22) #
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Да ладно, прям таки и не знают))) Ну может в Спартаке и не знают, а уж Федун то должен был первым об этом узнать.

Вполне нормальный откат государству за "Тушино 2018")))


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 18:19) #
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  •  (4)

А вот и Спартак кидают что ли?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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