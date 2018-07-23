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Андрей Федун: ПАОК и "Базель"? Могло быть и хуже

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун прокомментировал итоги жеребьевки 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором определился будущий соперник московского клуба.

"Хороший выбор. Могло быть и хуже, но для "Спартака" и ПАОК, и "Базель" вполне проходимые соперники, а как оно все будет – время покажет. Очень надеюсь, что черная полоса закончится и мы выйдем в групповой этап турнира", - цитирует Федуна "Матч ТВ".
Теги: Спартак ПАОК Базель спа
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