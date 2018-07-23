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Массимо Каррера: никогда не думал об уходе из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что никогда не задумывался об уходе из московского клуба.
"Никогда не задумывался об уходе из "Спартака". Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь.
Спартаковский дух - это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" - значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть", - цитирует Карреру "Российская газета".
"Никогда не задумывался об уходе из "Спартака". Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь.
Спартаковский дух - это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" - значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть", - цитирует Карреру "Российская газета".
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