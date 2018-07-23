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Массимо Каррера: никогда не думал об уходе из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что никогда не задумывался об уходе из московского клуба.

"Никогда не задумывался об уходе из "Спартака". Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь.

Спартаковский дух - это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" - значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть", - цитирует Карреру "Российская газета".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:23
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(3)
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пора уже начать, ссаные тряпки, уже давно готовы, уж как то не прилично задерживаться
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Скажи ещё, что Спартак из Спарты!

Нет, пля, с Питера он! Всех свиней перерезали, один он остался laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
в Спарте лузеров в расход пускали...накуй


Скажи ещё, что Спартак из Спарты! satisfied


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:29) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
в Спарте лузеров в расход пускали...накуй


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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