СМИ: Жоаозиньо станет игроком "Динамо"

Полузащитник Жоаузинью, долгое время выступавший за "Краснодар", продолжит карьеру в "Динамо".Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года. О переходе 29-летнего игрока в московский клуб должно быть объявлено в ближайшее время.Жоаузинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский "Арсенал". Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта - по некоторым данным, около 800 тысяч евро - смогло удовлетворить только "Динамо".