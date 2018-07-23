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СМИ: Жоаозиньо станет игроком "Динамо"

Полузащитник Жоаузинью, долгое время выступавший за "Краснодар", продолжит карьеру в "Динамо".

Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года. О переходе 29-летнего игрока в московский клуб должно быть объявлено в ближайшее время.

Жоаузинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский "Арсенал". Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта - по некоторым данным, около 800 тысяч евро - смогло удовлетворить только "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жоаозиньо Динамо Трансферы
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
ждем ренессанса !!!
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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