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"Краснодар" близок к приобретению защитника "Бордо" Пабло

Защитник "Бордо" Пабло близок к переходу в "Краснодар", утверждает Globo Esporte.

27-летний бразилец подпишет с российским клубом 4-летний контракт.

"Краснодар" заплатит за футболиста 12 миллионов евро.
Теги: Краснодар Бордо Трансферы
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