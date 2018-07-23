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18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (26)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (26)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
11:44
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
10:44
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
"Краснодар" близок к приобретению защитника "Бордо" Пабло
Защитник "Бордо" Пабло близок к переходу в "Краснодар", утверждает Globo Esporte.
27-летний бразилец подпишет с российским клубом 4-летний контракт.
"Краснодар" заплатит за футболиста 12 миллионов евро.
27-летний бразилец подпишет с российским клубом 4-летний контракт.
"Краснодар" заплатит за футболиста 12 миллионов евро.
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