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Массимо Каррера: против ПАОК или "Базеля" легко не будет

Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором определится соперник "Спартака" по следующему этапу, прокомментировал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Жребий стоит признать удовлетворительным. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или "Базеля", но с "Бенфикой" пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников - в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков. Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в 1-м туре своего чемпионата. Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд, сделаем для этого все возможное. Мы продуктивно провели два сбора, настрой - позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера ПАОК Бенфика Спартак
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