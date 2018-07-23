A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жоаозиньо перешел в "Динамо"

Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в "Динамо".

Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.

Отметим, что Жоаозиньо в 2016 получил российское гражданство и не будет считаться "легионером" в матчах РПЛ.

Теги: Жоаозиньо Динамо Трансферы
Сегодня, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.