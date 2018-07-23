Жоаозиньо перешел в "Динамо"

??????????ЖОАОЗИНЬЮ - НОВИЧОК ФК «ДИНАМО»! Добро пожаловать!?????????? pic.twitter.com/UUCY5A8ZvB — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2018

Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в "Динамо".Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.Отметим, что Жоаозиньо в 2016 получил российское гражданство и не будет считаться "легионером" в матчах РПЛ.