Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (14)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (14)
Жоаозиньо перешел в "Динамо"
Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в "Динамо".
Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.
Отметим, что Жоаозиньо в 2016 получил российское гражданство и не будет считаться "легионером" в матчах РПЛ.
Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.
Отметим, что Жоаозиньо в 2016 получил российское гражданство и не будет считаться "легионером" в матчах РПЛ.
??????????ЖОАОЗИНЬЮ - НОВИЧОК ФК «ДИНАМО»! Добро пожаловать!?????????? pic.twitter.com/UUCY5A8ZvB— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.