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Виктор Гончаренко: ЦСКА надеется заменить Васю Березуцкого кем-то таким же юморным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками клуба отметил, что команда уже скучает по братьям Василию и Алексею Березуцким, объявившим о завершении карьеры на прошлой неделе.

"Мы уже скучаем без братьев, особенно без Васи. Он был нашим эмоциональным фоном. На тренировках больше не слышно его шуток — и команда замолчала. Тяжело Васю заменить, конечно, но надеемся найти такого же юморного.

Все молодые отлично поработали и остаются с нами. Должны получать тренировочную практику с основой, а там посмотрим. Вполне возможно, что многие будут вовлечены в сезон.

У нас получается новая команда сейчас. Когда Евгений Леннорович (Гинер) приходил в ЦСКА, тоже была молодая команда, которая через четыре года выиграла Кубок УЕФА. Нам надо сейчас построить новую команду, а потом говорить о целях", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Теги: Гончаренко Березуцкий В. ЦСКА
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