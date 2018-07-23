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Игорь Денисов: я постарше маленькой девочки, но тоже стесняюсь

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов признался в стеснении, отвечая на вопрос о самом запомнившемся матче чемпионского сезона. Вопрос футболисту задала юная болельщица "Локо", которая извинилась за стеснение.

"Я чуть-чуть постарше маленькой девочки, но тоже стесняюсь. Для меня важны и тяжелы все игры. Я всегда хочу победы, как и партнеры. Но самая запоминающаяся — против "Зенита", когда мы стали чемпионом. Это прошлое и мы должны двигаться дальше. Мы хотим играть лучше и лучше, чтобы вас становилось все больше и больше", - цитирует Денисова Sport24.
Теги: Денисов Локомотив
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