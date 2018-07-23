Антон Шунин: Ташаев ушел и ушел. Будем обыгрывать без него

Капитан "Динамо" Антон Шунин прокомментировал уход в "Спартак" бывшего полузащитника бело-голубых Александра Ташаева."Ушел и ушел. Будем обыгрывать без него", – заявил 31-летний вратарь на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. Ответ голкипера вызвал аплодисменты.