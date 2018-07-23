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Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
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"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
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Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (19)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (19)
Антон Шунин: Ташаев ушел и ушел. Будем обыгрывать без него
Капитан "Динамо" Антон Шунин прокомментировал уход в "Спартак" бывшего полузащитника бело-голубых Александра Ташаева.
"Ушел и ушел. Будем обыгрывать без него", – заявил 31-летний вратарь на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. Ответ голкипера вызвал аплодисменты.
"Спорт-Экспресс"
"Ушел и ушел. Будем обыгрывать без него", – заявил 31-летний вратарь на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. Ответ голкипера вызвал аплодисменты.
"Спорт-Экспресс"
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