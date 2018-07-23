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Антон Шунин: Ташаев ушел и ушел. Будем обыгрывать без него

Капитан "Динамо" Антон Шунин прокомментировал уход в "Спартак" бывшего полузащитника бело-голубых Александра Ташаева.

"Ушел и ушел. Будем обыгрывать без него", – заявил 31-летний вратарь на встрече с болельщиками, которая проходит в Москве. Ответ голкипера вызвал аплодисменты.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шунин Ташаев Динамо
Сегодня, 22:32
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4
(1)
№4 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 23:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А время как идёт... Помню, что Шунин долгие годы был молодым и начинающим, и подающим надежды, но спотыкающимся в своей карьере... И вот он уже капитан??? Хотя, я помню и начинающего вратаря Акинфеева... И начинающего вратаря Дасаева припоминаю... Да уж...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Антонина жжёт ))))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:53) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эти поганцы - журналюги почуяли, что ушёл без скандала, а ведь надо скандал!!! И поползли по динамовской базе...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (9)
online

Динамо это по силам
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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