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Юрий Сёмин: Суперкубок России станет как бы продолжением чемпионата мира
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин на церемонии награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2017/18 рассказал о ближайшей задаче команды.
"Празднества прошли давно, сегодня определённое завершение случилось, вручение медалей. Самое приятное, что эти медали вручались там, где мы их завоевали, – на нашем стадионе. Мы уже ждём 27-е число, Суперкубок. Это будет как бы продолжением чемпионата мира, матч будут показывать на Первом канале. Это замечательно, но определённая ответственность есть.
Стала команда сильнее или нет, определит сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на прежнем уровне. Задача у нас пока есть только на ближайший матч: его нужно провести очень хорошо", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"Празднества прошли давно, сегодня определённое завершение случилось, вручение медалей. Самое приятное, что эти медали вручались там, где мы их завоевали, – на нашем стадионе. Мы уже ждём 27-е число, Суперкубок. Это будет как бы продолжением чемпионата мира, матч будут показывать на Первом канале. Это замечательно, но определённая ответственность есть.
Стала команда сильнее или нет, определит сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на прежнем уровне. Задача у нас пока есть только на ближайший матч: его нужно провести очень хорошо", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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