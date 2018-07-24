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СМИ: скаут "Манчестер Юнайтед" станет спортивным директором "Зенита"

Скаут английского "Манчестер Юнайтед" Хавьер Рибалта может переехать в Санкт-Петербург.

Как передает журналист Telelombardia Лука Момблано, Рибалта станет спортивным директором "Зенита".

Скаут работает в "Манчестер Юнайтед" с 2017 года, до этого он в течение пяти лет работал в туринском "Ювентусе".

Рибалта известен тем, что сыграл решающую роль в переходе полузащитника Поля Погба в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в 2012 году.

Также при участии скаута в 2015 году был оформлен трансфер нападающего Паоло Дибалы в туринский клуб из "Палермо" за €40 млн.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:02
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(1)
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я конечно не спец в футбольном менеджменте, Но, купил бы тот же Сарсания аргентинцев не будь в то время у руля Манчини, это большой вопрос.....даже Халка подписывал лично Спал..
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 01:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
жучила видимо ещё тот!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
видимо новость для кб....лично мне не понятно зачем он нам)

надо же кому-то делать работу Сарсании
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
видимо новость для кб....лично мне не понятно зачем он нам)

Серьёзно?
То есть Малафеев в роли спорт директора это нормально?
Он нам ЛЧ в этом году слил, дав сыграть Шатову и Дзюбе
Ну да,пускай дальше в бизнес играет, чем клубом руководит


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Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
видимо новость для кб....лично мне не понятно зачем он нам)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
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