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СМИ: скаут "Манчестер Юнайтед" станет спортивным директором "Зенита"
Скаут английского "Манчестер Юнайтед" Хавьер Рибалта может переехать в Санкт-Петербург.
Как передает журналист Telelombardia Лука Момблано, Рибалта станет спортивным директором "Зенита".
Скаут работает в "Манчестер Юнайтед" с 2017 года, до этого он в течение пяти лет работал в туринском "Ювентусе".
Рибалта известен тем, что сыграл решающую роль в переходе полузащитника Поля Погба в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в 2012 году.
Также при участии скаута в 2015 году был оформлен трансфер нападающего Паоло Дибалы в туринский клуб из "Палермо" за €40 млн.
"Газета.ру"
Как передает журналист Telelombardia Лука Момблано, Рибалта станет спортивным директором "Зенита".
Скаут работает в "Манчестер Юнайтед" с 2017 года, до этого он в течение пяти лет работал в туринском "Ювентусе".
Рибалта известен тем, что сыграл решающую роль в переходе полузащитника Поля Погба в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в 2012 году.
Также при участии скаута в 2015 году был оформлен трансфер нападающего Паоло Дибалы в туринский клуб из "Палермо" за €40 млн.
"Газета.ру"
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