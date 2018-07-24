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РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом

Русская православная церковь высказалась по поводу предложение главы Татарстана Рустама Минниханова разрешить продажу пива на стадионах.

На заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и «никаких эксцессов, никаких проблем не было». Он сказал: "Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях православных".

"Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время ЧМ-2018, – это «международные требования, продиктованные нам извн".

РИА Новости
Сегодня, 02:23
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№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 03:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Рекомендую уважаемой Русской Православной Церкви не вмешиваться в светские и футбольные дела, а вместо этого бороться в своей среде с батюшками, занимающихся освящением Мерседесов и вилл за 30 сребренников ...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 02:48) #
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Вот если бы РПЦ продавало пиво на стадионах...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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