РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом

Русская православная церковь высказалась по поводу предложение главы Татарстана Рустама Минниханова разрешить продажу пива на стадионах.На заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и «никаких эксцессов, никаких проблем не было». Он сказал: "Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях православных"."Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время ЧМ-2018, – это «международные требования, продиктованные нам извн".