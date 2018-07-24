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Борис Ротенберг: чемпионом стал не я, а моя мама

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг на встрече с болельщиками команды на домашнем стадионе, где игрокам были вручены медали за победу в чемпионате России-2017/18, поблагодарил своих родителей за поддержку.

"Сегодня сбылась моя мечта. Я долго к этому шел. Спасибо руководство, Палычу, который взял в команду. Он жесткий тренер и часто меня ругает, но это только во благо. Когда я только пришел, я честно сказал, что это не самый сильный коллектив, но потом почувствовал, что это семья. Каждый раз, когда я выхожу на поле и слышу свое имя, мне очень приятно. После игр болельщики подходят и подбадривают. Мы стараемся ради вас. Были игры с мурашками по коже, как игра с "Зенитом".

Хочу поблагодарить родителей. Сегодня специально приехала мама. Она не очень хотела, чтобы я стал футболистом. Она очень переживала. Перед всеми хотел сказать, что чемпионом стал не я, а моя мама". - цитирует Ротенберга Sport24.
Теги: Ротенберг Локомотив
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