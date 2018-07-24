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Вячеслав Колосков - о продаже пива на стадионах: Татарстан не самый пьющий регион

Вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал предложение президента Татарстана Рустама Минниханова продавать на стадионах пиво для увеличения посещаемости.

"Один из вариантов, но не основной. Хотя пиво у нас любят. Да и деньги хорошие оно в бюджет того же Татарстана принесло. А регион, понятно, не самый пьющий. Здесь все средства надо использовать, чтобы сохранить для людей комфорт чемпионата мира" — приводит слова Колоскова "Московский комсомолец".
Теги: Колосков
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