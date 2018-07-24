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Геннадий Орлов: Семак наигрывает Шатова плеймейкером

Комментатор Геннадий Орлов оценил роль полузащитника Олега Шатова в "Зените" после возвращения из аренды в "Краснодаре".

"По моим наблюдениям, сейчас в атаке делается ставка на Шатова. Семак наигрывает его как плеймейкера. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило "Зениту" в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиано, Аршавина.

На мой взгляд, он находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини", - сказал Орлов.

Спорт-Экспресс
Теги: Шатов Дзюба Орлов Зенит Краснодар
Сегодня, 09:24
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(1)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:01) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну какой Шатов исполняющий роль Аршавина,ну какая форма????
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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