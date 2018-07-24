Геннадий Орлов: Семак наигрывает Шатова плеймейкером

Комментатор Геннадий Орлов оценил роль полузащитника Олега Шатова в "Зените" после возвращения из аренды в "Краснодаре"."По моим наблюдениям, сейчас в атаке делается ставка на Шатова. Семак наигрывает его как плеймейкера. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило "Зениту" в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиано, Аршавина.На мой взгляд, он находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини", - сказал Орлов.