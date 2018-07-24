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ЦСКА объявил о назначении Сергея Игнашевича тренером молодежной команды

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич официально стал тренером молодежной команды клуба.

"Игнашевич войдет в штаб молодежной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксенову. К работе он приступит уже на текущей неделе. Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!" – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 12:23
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:14) #
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Витя напрягся...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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