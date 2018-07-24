Геннадий Орлов: большой вопрос, соответствует ли Оздоев уровню "Зенита"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил сомнение в соответствии полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева уровню клуба."В опорной зоне у "Зенита" Краневиттер, Паредес, Оздоев, Кузяев. Это четыре человека. У меня есть сомнения по Оздоеву. Соответствует ли Оздоев по качеству игры? Готов ли он к конкуренции с этими ребятами? Как к парню ничего плохо к Магомеду не имею, но качество игры… Даже в товарищеский матчах было столько потерь при передачах, а это очень важный момент. Особенно если говорить о передачах вперёд. Если есть конкуренция, надо выбирать", — сказал Орлов в эфире" Радио Зенит".Оздоев перешёл в" Зенит" из "Рубина" в феврале этого года. Трансфер хавбека обошёлся сине-бело-голубым в сумму более 3 млн евро.