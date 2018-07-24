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L'Equipe: трансфер Пабло в "Краснодар" согласован, клуб заплатит за игрока 12 млн евро

Французское издание L'Equipe подтвердило переход бразильского защитника Пабло "Бордо" в "Краснодар".

По информации источника, "быки" заплатят за игрока 12 млн евро.

В ближайшее время Пабло прибудет в "Краснодар" для прохождения медосмотра
Теги: Краснодар Бордо
Сегодня, 14:10
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