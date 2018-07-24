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Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк перейдет в "Локомотив".

Московский клуб, договорился с парижанами о годичной аренде игрока с обязательством выкупа за 10 миллионов евро. Договор уже подписан.

"Локомотив" будет платить поляку часть зарплаты, которая составляет 5 миллионов евро.

Sport24
Теги: ПСЖ Локомотив
Сегодня, 14:26
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