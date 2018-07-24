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Жоаозиньо: цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул

Новичок "Динамо" Жоаозиньо поделился ожиданиями от старта предстоящего сезона в РПЛ.

"Команда приняла меня очень хорошо. Рад, что попал в "Динамо". Я хочу играть, показать себя, продемонстрировать, что могу помогать команде. Где удобнее играть? На позиции крайнего полузащитника, но решение будет принимать тренер. Я же буду тренироваться. Готовился к сезону, ходил в тренажерный зал. Тренировался с ЦСКА-2, поэтому физически я готов, готов играть. Цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул. Такие клубы не должны бороться за выживание. Задача попасть в зону Лиги Европы и выше", - цитирует Жоаозиньо официальный сайт "Динамо".
Теги: Жоаозиньо Динамо
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: pivas (Сегодня, 16:42) #
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Будем посмотреть .
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