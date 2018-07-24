Жоаозиньо: цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:32
РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях (1)
РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях (1)
16:29
Павел Суворов: предложение "Газпром-Медиа" по правам на показ матчей РПЛ было наиболее привлекательным
Павел Суворов: предложение "Газпром-Медиа" по правам на показ матчей РПЛ было наиболее привлекательным
15:49
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (7)
Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо" (7)
15:42
Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть
Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть
14:26
Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка (1)
Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка (1)
11:49
Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все (8)
Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все (8)
11:39
Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
11:20
Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?! (8)
Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?! (8)
11:04
Геннадий Орлов: Дзюба отдохнул всего 6 дней, в отличие от армейских и спартаковских сборников (8)
Геннадий Орлов: Дзюба отдохнул всего 6 дней, в отличие от армейских и спартаковских сборников (8)
10:48
Мостовой: Зобнин неплох, но таких, как он, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек (15)
Мостовой: Зобнин неплох, но таких, как он, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек (15)
02:23
РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом (12)
РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом (12)
Жоаозиньо: цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул
Новичок "Динамо" Жоаозиньо поделился ожиданиями от старта предстоящего сезона в РПЛ.
"Команда приняла меня очень хорошо. Рад, что попал в "Динамо". Я хочу играть, показать себя, продемонстрировать, что могу помогать команде. Где удобнее играть? На позиции крайнего полузащитника, но решение будет принимать тренер. Я же буду тренироваться. Готовился к сезону, ходил в тренажерный зал. Тренировался с ЦСКА-2, поэтому физически я готов, готов играть. Цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул. Такие клубы не должны бороться за выживание. Задача попасть в зону Лиги Европы и выше", - цитирует Жоаозиньо официальный сайт "Динамо".
"Команда приняла меня очень хорошо. Рад, что попал в "Динамо". Я хочу играть, показать себя, продемонстрировать, что могу помогать команде. Где удобнее играть? На позиции крайнего полузащитника, но решение будет принимать тренер. Я же буду тренироваться. Готовился к сезону, ходил в тренажерный зал. Тренировался с ЦСКА-2, поэтому физически я готов, готов играть. Цели на сезон? Показывать хорошую игру и бороться за титул. Такие клубы не должны бороться за выживание. Задача попасть в зону Лиги Европы и выше", - цитирует Жоаозиньо официальный сайт "Динамо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.