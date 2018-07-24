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Виталий Милонов: пойло, которое продается на стадионах, пивом назвать нельзя

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против употребления алкоголя на стадионах и поддержал президента Татарстана Рустама Минниханова.

На заседании Госсовета по физкультуре и спорту он попросил президента РФ Владимира Путина разрешить продавать пиво на стадионах со словами: "Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях православных".

"Сложно сказать о том, насколько нужно пиво на стадионах, поскольку терпеть это пиво не могу. По моему мнению, пиву там нет места. И те, кто не получают удовольствия от футбола, сдабривают его пивом. То пойло, которое продается на стадионах, пивом назвать нельзя. Пиво к вере отношения не имеет и губительно для всех — православных, мусульман, иудеев. Слова Минниханова были оскорбительными? Минниханов никого оскорблять не хотел, он человек довольно тактичный", - цитирует Милонова Sport24.ru.
Сегодня, 16:23
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3
(1)
№3 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
спец...наверное бухает)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пиво- это отличный напиток для утоления жажды. В этом качестве ничего равного и сопоставимого с пивом нет и близко.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (6)

Да вы "пойлом" поите и кормите весь народ, уроды! А сами жируете!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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