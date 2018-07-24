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Павел Суворов: предложение "Газпром-Медиа" по правам на показ матчей РПЛ было наиболее привлекательным

Коммерческий директор Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Павел Суворов прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с каналом "Матч ТВ" на показ матчей чемпионата России.

"Мы не готовы раскрывать сумму контракта на четыре года. Опционально есть еще год. В контракте есть минимальная сумма. Она выше, чем была. Переменная часть зависит от того, как мы будем зарабатывать на совместных проектах. Другие претенденты были. На этапе сравнения на уровне правления было решено, что предложение "Газпром-Медиа" было привлекательнее с финансовой точки зрения и дальнейшего развития", - цитирует Суворова Sport24.ru.
Сегодня, 16:29
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