Сергей Прядкин: я борец с алкоголизмом, но пиво на стадионах – это очень хорошо

Президент РПЛ Сергей Прядкин одобряет продажу пива на стадионах на матчах чемпионата России.– Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса…– Не забывай, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли. Думаю, конечно, дешевле.