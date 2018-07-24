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Сергей Прядкин: я борец с алкоголизмом, но пиво на стадионах – это очень хорошо

Президент РПЛ Сергей Прядкин одобряет продажу пива на стадионах на матчах чемпионата России.

– Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.

Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса…

- Пиво будет дешевле 350 рублей?

– Не забывай, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли. Думаю, конечно, дешевле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:16
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№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Этим макакам нельзя наливать.

скорее гибонам...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пиво на стадионах хорошо.
Но я бы запретил его на фанатских трибунах.
Этим макакам нельзя наливать. Даже пиво.
Пусть учатся петь хором. Научатся, тогда и пиво разрешить можно.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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