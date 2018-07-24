A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гжегош Крыховяк: по-русски пока не говорю, но это вопрос пары месяцев

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в твиттере в переписке с польским журналистом Матеушем Бореком заявил, что выучит русский язык.

– Очень рад подписать контракт с "Локомотивом".

– Говоришь по-русски немножко?

– Пока нет, но это вопрос пары месяцев.
Сегодня, 18:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.