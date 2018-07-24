Гжегош Крыховяк: по-русски пока не говорю, но это вопрос пары месяцев

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в твиттере в переписке с польским журналистом Матеушем Бореком заявил, что выучит русский язык.– Очень рад подписать контракт с "Локомотивом".– Пока нет, но это вопрос пары месяцев.