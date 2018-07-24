Самедов, Зобнин и Кутепов присоединились к "Спартаку"

В "Спартак" вернулись игроки, принимавшие участие в ЧМ-2018.К тренировкам с красно-белыми присоединились защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Александр Самедов и Роман Зобнин.Также первую тренировку на базе "Спартака" провел хавбек Александр Ташаев. Ранее он принадлежал "Динамо".