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Самедов, Зобнин и Кутепов присоединились к "Спартаку"

В "Спартак" вернулись игроки, принимавшие участие в ЧМ-2018.

К тренировкам с красно-белыми присоединились защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Александр Самедов и Роман Зобнин.

Также первую тренировку на базе "Спартака" провел хавбек Александр Ташаев. Ранее он принадлежал "Динамо".

ФК "Спартак"
Теги: Самедов Зобнин Кутепов Спартак
Сегодня, 19:15
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(5)
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Ташаев, первую тренировку? Автор, удались нах!

НА БАЗЕ


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ташаев же на сборах был,на базе нет.вот поэтому и первая тренировка.НА БАЗЕ


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ташаев, первую тренировку? Автор, удались нах!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:31) #
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online


Также первую тренировку на базе "Спартака" провел хавбек Александр Ташаев. Ранее он принадлежал "Динамо".

Что не помешало ему принять участие в нескольких товарищеских матчах на втором сборе "Спартака"...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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