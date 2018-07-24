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Александр Тарханов: Черчесов в списке лучших тренеров? Для меня не стало неожиданностью
Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал попадание главного тренера сборной России Станислава Черчесова в список номинантов на звание лучшего тренера года ФИФА.
"Для меня это не стало неожиданностью. Нужно судить по чемпионату мира, мы вошли в восьмёрку сильнейших, поэтому попадание в список номинантов абсолютно заслужено. Награду, наверное, должен взять тренер победителей. Мне кажется, будет лучше отдать её Дешаму.
По поводу интереса к Черчесову со стороны европейских клубов пока рассуждать рано, давайте дождёмся конкретных предложений. Всё зависит от него, но препятствий не вижу – языки он знает, и опыт у него есть", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
"Для меня это не стало неожиданностью. Нужно судить по чемпионату мира, мы вошли в восьмёрку сильнейших, поэтому попадание в список номинантов абсолютно заслужено. Награду, наверное, должен взять тренер победителей. Мне кажется, будет лучше отдать её Дешаму.
По поводу интереса к Черчесову со стороны европейских клубов пока рассуждать рано, давайте дождёмся конкретных предложений. Всё зависит от него, но препятствий не вижу – языки он знает, и опыт у него есть", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
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