A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Тарханов: Черчесов в списке лучших тренеров? Для меня не стало неожиданностью

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал попадание главного тренера сборной России Станислава Черчесова в список номинантов на звание лучшего тренера года ФИФА.

"Для меня это не стало неожиданностью. Нужно судить по чемпионату мира, мы вошли в восьмёрку сильнейших, поэтому попадание в список номинантов абсолютно заслужено. Награду, наверное, должен взять тренер победителей. Мне кажется, будет лучше отдать её Дешаму.

По поводу интереса к Черчесову со стороны европейских клубов пока рассуждать рано, давайте дождёмся конкретных предложений. Всё зависит от него, но препятствий не вижу – языки он знает, и опыт у него есть", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарханов Черчесов
Сегодня, 19:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.