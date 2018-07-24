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Витиньо в ближайшие дни станет игроком "Фламенго"

"Фламенго" купит у ЦСКА нападающего Витиньо, сообщает Esporte Interativo.

24-летний футболист в ближайшие дни прибудет в Бразилию для подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году.
Теги: Витиньо Фламенго ЦСКА Трансферы
Сегодня, 19:46
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22
(3)
№22 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Мне кажется Вадику вообще по одному месту

Так извини, это ж из одного ключа сказки - и что с финансами проблем нет, и что вадик - владелец цкг, и что болельщики мифические, и что палец поводком оторвало... Но ведь полтора землекопа - верят? "Иа-иа-иа-иа того же мнениа"
Как-то так
И все-таки, где там Графин, и его фраза, что Витинье - теперь надолго - игрок ЦСКА? Пончо?


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: GPS
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что ормейский клуб из-за проблем с финансами близок к очень плохому старту сезона.

"Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают — и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет. Есть ли вероятность того, что команда не доиграет сезон? Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.

Так еще вчера этот же гинер рассказывал, что с деньгами в ЦКГ проблем нет!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№20 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Продавец голованов
Цитата: Frankenstein
Версия интересная,но я про долг Гинера,с долгами Цска резко стал собственностью болельщиков))

Ага, а вадик пошел отварчику выпить? Вадик Гиенер joy

Мне кажется Вадику вообще по одному месту конюшня,какой то хомут скинули на шею)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Версия интересная,но я про долг Гинера,с долгами Цска резко стал собственностью болельщиков))

Ага, а вадик пошел отварчику выпить? Вадик Гиенер joy


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Продавец голованов
Цитата: Frankenstein
Понимаете ослик чток чему?)!

Ослина раз! Два! Три! Салупа красная... В котловане вас ждала

Версия интересная,но я про долг Гинера,с долгами Цска резко стал собственностью болельщиков))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мдаа,похоже коней ждёт судьба Динамо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Понимаете ослик чток чему?)!

Ослина раз! Два! Три! Салупа красная... В котловане вас ждала
Хотя 3-0 и на нашем стадионе ослятину дождалась. Еще раз - раз! Два! Три! А как без липецкой... Ой, ослиной ОПГ? stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЕВГЕНИЙ ГИНЕР - БОЛЕЛЬЩИКАМ: "ЭТО НЕ МОЙ КЛУБ, А ВАШ

Понимаете ослики,что к чему?)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Продавец голованов
Цитата: TAJIRAT
все равно за лигу чемпионов будем бороться

Какие же вы дебилы, правда - ослы. Вам в пупок бульбаша целовать надо, что он вас на второе место с табуном хромоногих привел, вот только с этим набором игроков вам в ЛЧ не место.
Я-то спартач, чтолько поприкалываться я б другую тему взял. А у вас все серьезно - состава нет.
А этот ишак в ЛЧ попасть мечтает - ты правда дурак?!

спать иди -тебе завтра в садик.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№13 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:24) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
помойму только и обсиратесь!

Ну было и как Чепчик с Реалом геройски отстоял.
Другое дело, что сейчас им без вариантов, даже обороной рулить уже никто не может... Привет петухею, зато он играет на линии


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:20) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: CSKA085
пора бы игроков в основу покупать,под лч,иначе обосремся там


а че не обсирались до этого? помойму только и обсиратесь!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: vanexele
Продавец голованов,
иди лечись даун

дефективная коровья лепеха (в миру илюша золотов) полностью состоит из дерьма, поэтому он его постоянно разбрасывает на всех ветках.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№10 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:16) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TAJIRAT
все равно за лигу чемпионов будем бороться

Какие же вы дебилы, правда - ослы. Вам в пупок бульбаша целовать надо, что он вас на второе место с табуном хромоногих привел, вот только с этим набором игроков вам в ЛЧ не место.
Я-то спартач, чтолько поприкалываться я б другую тему взял. А у вас все серьезно - состава нет.
А этот ишак в ЛЧ попасть мечтает - ты правда дурак?!


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клуб не наш, понятное дело... Но что-то тревожно, народ-то разлетается. Кто играть будет? Хотя их Гончаренко имеет талант делать команду из того, что есть, но много ли есть-то???


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: vanexele (Сегодня, 20:12) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Продавец голованов,
иди лечись даун
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 20:12) #
  • -6
  •  (8)
online

Ждем:


Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что ормейский клуб из-за проблем с финансами близок к очень плохому старту сезона.

"Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают — и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет. Есть ли вероятность того, что команда не доиграет сезон? Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.



smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
пора бы игроков в основу покупать,под лч,иначе обосремся там
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
все равно за лигу чемпионов будем бороться
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 20:05) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Чу! Слышите? То вой говнералов песчаных карьеров... Резонирует в пустом Графине... "Пять лет ловили! И снова! Тетка, сметаны! Как - пошел найух?"
И лишь по ночам около аэропорта слышится "витю-ууша... А у тебя такие наши были у-уши... Вить, найдем для тебя мы, антоны... Ну и пусть, что не быть чемпионом... Но как лихо 3-0 у мяса! Вечносиние 3-2-расы!"


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (4)

жаль, такой забивающий форвард ушел... без его усиков цска не стать чемпионом!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Значит Эрнандес на вход,так бы Гинер не продал
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (7)
online

без Вити совсем труба Цска.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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