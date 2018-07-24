Денис Глушаков будет капитаном "Спартака" в новом сезоне

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков будет капитаном команды в новом сезоне."Я горд носить капитанскую повязку "Спартака". Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!", – написал Глушаков в инстаграме.