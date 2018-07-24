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Денис Глушаков будет капитаном "Спартака" в новом сезоне

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков будет капитаном команды в новом сезоне.

"Я горд носить капитанскую повязку "Спартака". Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!", – написал Глушаков в инстаграме.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:16
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№36 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартачи , ну не давайте вы здесь повода унылым- обиженным считать , что их мнение кому то интересно . И подождите с оценками капитанства Глушакова , если больше пол команды проголосовали за него , они что - "из под палки " голосовали ? Если " свой в доску " игрок провалил несколько матчей - его надо сгнобить ? А если он вернётся на свой уровень , что тогда ? . Давайте просто поверим тренеру и команде и подождём начала сезона , осталось то 4 дня . Удачи нам , КБ .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№35 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Хорошо


вот, кое что есть уже
в личку получил, только что)) не ты?

http://valet.ru/user/76675598/


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№34 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MEHAKEP™
ан, разбеорусь но не быстро

Хорошо. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№33 Написал: GPS (Сегодня, 20:58) #
  • +1
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online

Цитата: Blessing
В колпаке Санты-клауса...

Тебя мамке в пи@ду насыпали...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№32 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:57) #
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28.07 Спартак-Оренбург
04.08 Локо-Спартак
08.08 Базель-Спартак
11.08 Спартак-Анжи
14.08 Спартак-Базель
18.08 Краснодар-Спартак
25.08 Спартак-Динамо М
02.09 Зенит-Спартак

Ну что, капитан, тебя ждет жесткий старт. Надо рвать и метать. Очень надеюсь, что очень полезным стало, то что тебя не вызвали в сборную.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№31 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 20:55) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну..., х...что ли набираешь???


качок? мышцы только пид.расы демонстрируют
тебе это зачем? под подозрением, саша салимофф

лан, разберусь но не быстро


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MEHAKEP™
Цитата: Blessing
Старостин я


учел)) ща наберу
или завтра)) Старостин он, видали

Абдула Старостин, што ли? ну мурло..

Ну..., х...что ли набираешь???

Цитата: MEHAKEP™
пока не понял, пидор ли ты)) - разберусь

А вот мне разбираться не надо,- пидор!satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№29 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MEHAKEP™
Цитата: Blessing
Старостин я


учел)) ща наберу
или завтра)) Старостин он, видали

Абдула Старостин, што ли? ну мурло..

пока не понял, пидор ли ты)) - разберусь


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MEHAKEP™
елефон: +7 965 007 41 21 твой?

Да. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№27 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Старостин я


учел)) ща наберу
или завтра)) Старостин он, видали

Абдула Старостин, што ли? ну мурло..


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:47) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MEHAKEP™
Цитата: Blessing
Чо....???


что чокаешь, дятел?
спрашиваю тебя твоя фамилия Салимов?

Старостин я, пенёк, дичь и темнота. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Чо....???


что чокаешь, дятел?
спрашиваю тебя твоя фамилия Салимов?

телефон: +7 965 007 41 21 твой?


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№24 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
У него душа чёрная.

и в бане по-чёрному с негром парится

Вы думаете это смешно,может один раз с натяжкой кого то и насмешит но когда об этом говоришь часто уже воняет,к статье как и вы сами и ваш клуб бомжатский ,вот теперь смейтесь на здоровье....


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:38) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Доказывай в играх и мы тебе простим провал в конце этого сезона.

Именно этого от вас и ждёт футболист Денис Глушаков, только гарантии ему дайте, а то извёлся, не верит.

Цитата: MEHAKEP™
салимов? саша?

Чо....???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: MEHAKEP™ Москва (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
на заборе с горилкой помню.


салимов? саша?


--------------------
блятькакойжедуракэтотюрич)))
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
№21 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:35) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Оооо еееее)
А у Спартака были лысые капитаны?) Или это первый?)
Аа, вспомнил, Ковалевски.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:34) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
в женском платье ему ещё лучше помнишь?

Не, не помню,....на заборе с горилкой помню... Может снял, на забор в платье неудобно? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Доказывай в играх и мы тебе простим провал в конце этого сезона.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
В колпаке Санты-клауса..., помнишь, ему идёт!!!!

в женском платье ему ещё лучше laughing помнишь?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:31) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
А что это про Жано ни что ни слыхать ?

Ему повязку?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
А что это про Жано ни что ни слыхать ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:28) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
и в бане по-чёрному с негром парится


В колпаке Санты-клауса..., помнишь, ему идёт!!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи кэп,вперёд Спартак!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Цитата: К.А.
просрал он капитанку своим отношением в том сезоне...на фиг сейчас опять ему давать?

может понять-простить? как он Опу рвал в Чемпионском сезоне. Может осознал, да и возраст уже...


В Чемпионском сезоне он с Широковым... или Дзюбой поспорил, там было дело принципа.
А сейчас уже возраст, хочется подольше оставаться в составе, значит поменьше матчей в сезоне - не нужна Глушакову Лига чемпионов.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Игроки выбирали, посмотрим ...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Правильное решение.Если не он,то тогда Самедов или Ещенко.Из зарубежных Промес


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
У него душа чёрная.

и в бане по-чёрному с негром парится


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ale
Зобнин более достойный кандидат. Глушаку надо заново заслужить капитанство.

Джикия,Зобнин,Ещенко,Боккети бойцы,которые заслуживают капитанскую повязку.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
просрал он капитанку своим отношением в том сезоне...на фиг сейчас опять ему давать?

может понять-простить? как он Опу рвал в Чемпионском сезоне. Может осознал, да и возраст уже...


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:23) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это он не забил пенальти Тосно...., тогда это правильный выбор.

Цитата: utekay
он же ненегр

У него душа чёрная.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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