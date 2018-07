Денис Глушаков будет капитаном "Спартака" в новом сезоне

Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!#спартак #москва #россия #рфпл #repost

