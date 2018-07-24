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"Локомотив" должен будет купить Крыховяка за 12 млн евро, если игрок проведет за клуб 10 матчей

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк на правах аренды перешел в "Локомотив" за который будет выступать под 7-м номером.

"Локо" выкупить футболиста, если тот проведет за москвичей 10 матчей. Сумма сделки составит — € 12 млн, а не € 10 млн, как сообщалось ранее в прессе.

Польский футболист играет за "ПСЖ" с 2016 года, куда перешел из "Севильи" за € 27,5 млн. В прошлом сезоне 28-летний хавбек также был отдан в аренду, но в "Вест Бромвич", который занял в АПЛ последнее место и вылетел в Чемпионшип.

Sport24.ru
Теги: Крыховяк Локомотив
Сегодня, 20:20
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№5 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
если 9 матчей плохо сыграет на десятый на банку сядет да и все smile и будет там сидеть всегда а потом поедет обратно!А если сыграет хорошо то выйдет на 10 и Локомотив его выкупит!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 20:46) #
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В одной ЛЧ как минимум 6 матчей...? Интересно, как они хотят, что бы он меньше 10ти сыграл?
А что вообще считается для футболистов "сыгранный матч"? Любое появление на поле? Хоть в основе, хоть на замену? Или определённое количество проведённых минут на поле?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Могут или обязаны?

обязаны мочь
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Должен заиграть.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Могут или обязаны? Интересная опция! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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