"Локомотив" должен будет купить Крыховяка за 12 млн евро, если игрок проведет за клуб 10 матчей

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк на правах аренды перешел в "Локомотив" за который будет выступать под 7-м номером."Локо" выкупить футболиста, если тот проведет за москвичей 10 матчей. Сумма сделки составит — € 12 млн, а не € 10 млн, как сообщалось ранее в прессе.Польский футболист играет за "ПСЖ" с 2016 года, куда перешел из "Севильи" за € 27,5 млн. В прошлом сезоне 28-летний хавбек также был отдан в аренду, но в "Вест Бромвич", который занял в АПЛ последнее место и вылетел в Чемпионшип.