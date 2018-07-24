ФИФА до весны не разрешит использование VAR в России

До весны будущего года ФИФА не разрешит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований. Напомним, что данная система применялась на встречах проходившего в России чемпионата мира.Ранее от использования VAR в сезоне-2018/19 отказалась английская Премьер-лига. При этом британцы в будущем сезоне будут продолжать тестировать систему на матчах кубковых соревнований. В чемпионатах Германии, Италии и Португалии система VAR применяется с прошлого сезона.Сегодня президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в нынешнем сезоне лига постарается использовать систему VAR на некоторых матчах. Инициативу установки VAR на своих стадионах поддержали, в частности, "Спартак" и "Краснодар".