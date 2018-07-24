A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ФИФА до весны не разрешит использование VAR в России

До весны будущего года ФИФА не разрешит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований. Напомним, что данная система применялась на встречах проходившего в России чемпионата мира.

Ранее от использования VAR в сезоне-2018/19 отказалась английская Премьер-лига. При этом британцы в будущем сезоне будут продолжать тестировать систему на матчах кубковых соревнований. В чемпионатах Германии, Италии и Португалии система VAR применяется с прошлого сезона.

Сегодня президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в нынешнем сезоне лига постарается использовать систему VAR на некоторых матчах. Инициативу установки VAR на своих стадионах поддержали, в частности, "Спартак" и "Краснодар".

Sport24.ru
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Он Самый (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (4)

Инициативу установки VAR на своих стадионах поддержали, в частности, "Спартак" и "Краснодар
Система VAR покажет, кто за честный футбол!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.