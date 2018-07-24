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Илья Геркус: надеюсь, Крыховяк еще забьет на стадионе "Спартака"
"Благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом – эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк – это серьезный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.
Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы! На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене").
Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов!" – написал Геркус в инстаграме.
Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6-го мая - на следующий день после чемпионского матча с «Зенитом»? По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды?? Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом @estoffelshaus - эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк ?? - это серьезный результат подобной работы?? Большой футболист из большого клуба. Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы! ?? На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на «Открытие Арене»?). Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь «Локомотиву» достойно вернуться в Лигу чемпионов! Успешная сделка с таким клубом, как ПСЖ, доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся!???????? #локомотив #локомотивчемпион #локочемпион #этонашечеркизово #ильягеркус
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