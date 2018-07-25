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Илья Геркус: Крыховяк – игрок топ-класса

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка.

"Мы давно наблюдали за Гжегожем, это игрок топ-класса. Еще зимой предпринимали усилия, чтобы он присоединился к нашей команде.

Сейчас такая возможность появилась благодаря, прежде всего, упорной работе нашего спортивного директора над этим трансфером.

Гжегож – игрок с именем, обладатель многочисленных трофеев – безусловное усиление нашей команды в новом сезоне. В ближайшие дни он вылетит в Москву", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Локомотив Крыховяк
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