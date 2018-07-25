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"Зенит" - главный фаворит РПЛ по версии букмекеров, действующий чемпион "Локомотив"- лишь 4-й

Согласно букмекерским котировкам ведущих контор страны , главным претендентом на победу в РПЛ является "Зенит". В среднем ставки принимаются на него с коэффициентом 2.5

Следом идут "Спартак" и ЦСКА со средними коэффициентами 3.50 и 5.5 соответственно.

Победа "Локомотива" идет за 6.50. Топ-5 замыкает "Краснодар" – коэффициент 12.00.

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Теги: Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Краснодар
Сегодня, 08:38
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8
(6)
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пошла вода горячая
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ладно, не будем гадать)
Сезон покажет.
Там по ходу его столько привнесённых обстоятельств может возникнуть (и, ведь,возникнут!), что "нам не дано предугадать, чем слово "буков" отзовётся...")


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Про ЦСКА пока вообще очень сложно что-то говорит и прогнозировать. Краснодар серьезно укрепляется. Так что наверное логично было бы их местами поменять.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:36) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,бомжи снова первые,во всём они великие и лучшие,наверное деньги отстегнули.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 09:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Чемпионат покажет у кого какой "коэффициент"... и обещает быть интересным
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:13) #
  • -1
  •  (13)
online

Цитата: Смотрящий
Поэтому он и первый у букмекеров)

Шо, опять первые ?

Кстати. Можно даже поспорить, что бомжи после 5 туров опять начнут на себя золото вешать. Первые 5 игр у них с одними аутсайдерами в отличи от нас, где мы в 8 туре уже заканчиваем в первом круге с теми , кто из первой пятерки.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
у Зенита что не трансфер, то бомба, ну и тренер опытный


Поэтому он и первый у букмекеров)
Кстати, интересно будет посмотреть на работу Семака в чемпе.
В предсезонке Зенит выглядел интереснее, чем при Манчини.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 08:48) #
  • +4
  •  (12)

у Зенита что не трансфер, то бомба, ну и тренер опытный
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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