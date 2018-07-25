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Источник: Евгений Гинер сегодня примет решение о будущем Головина

Президент ЦСКА Евгений Гинер сегодня примет решение по трансферу полузащитника Александра Головина.

За Головина по-прежнему ведут борьбу "Монако" и "Челси".

Предложение французского клуба финансово более выгодно.

Чемпионат
Сегодня, 09:23
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6
(1)
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Смотрящий
Что там от Песчанки до Тушино - на трамвае можно доехать без пересадок))

Пешочком прогуляться можно, говорят для здоровья полезно smirk

Тем паче!)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Что там от Песчанки до Тушино - на трамвае можно доехать без пересадок))

Пешочком прогуляться можно, говорят для здоровья полезно smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Что он чешет? Примет он решение!
Если бы он увидел бы 30 лямов, сам отвез бы Головина хоть куда, хоть в Спартак.


В Спартак везти не надо.
Всё рядом.
Что там от Песчанки до Тушино - на трамвае можно доехать без пересадок))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:33) #
  • +1
  •  (13)
online

Что он чешет? Примет он решение!
Если бы он увидел бы 30 лямов, сам отвез бы Головина хоть куда, хоть в Спартак.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:28) #
  • +3
  •  (5)

ну смешно уже ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пля, сегодня Гинер испортит такой спектакль!!! ))) Я думаю он скажет, что Челси и Монако борцы за мир. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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