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Георгий Джикия назначен вице-капитаном "Спартака"

Георгий Джикия стал вице-капитаном "Спартака", сообщает Sport24.

Ранее эту роль исполнял вратарь Артем Ребров.

Как уже сообщалось ранее, капитаном "Спартака" остался полузащитник Денис Глушаков.
Теги: Джикия Ребров Глушаков Спартак
Сегодня, 09:34
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Капитана выбирают, а вице-капитана назначают.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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