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Директор "Енисея": задача на сезон - закрепиться в премьер-лиге

Директор "Енисея" Денис Рубцов поделился ожиданиями от выступления клуба в РПЛ.

"Руководством клуба поставлена задача — место не ниже 12-го", – приводит слова Рубцова пресс-служба клуба.
Теги: Енисей
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