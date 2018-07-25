A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: трансферная компания "Енисея" завершена

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что больше не стоит ожидать в команде новых игроков.

"Формирование состава фактически завершено. Перед дебютом в чемпионате России к нам перешли 12 игроков – Александр Зотов, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Дарко Бодул, Энис Гавазай, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич, Фегор Огуде, Петар Занев, Михаил Костюков, Давид Юрченко и Павел Комолов. Теперь нам предстоит сколотит настоящую команду", - цитирует Аленичева ТАСС.
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 10:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
И так каждый год....команды из ФНЛ полностью обновляют состав перед стартом в РПЛ и с треском проваливают сезон.

Это какая-то ерунда, а не чемпионат. Практически все команды ФНЛ не менее, чем на половину обновили свои составы. При этом игроки пошли не на повышение в РПЛ, а тупо переходят от конкурента к конкуренту. Дворовый кубок.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:25) #
  • +2
  •  (2)

Перед дебютом в чемпионате России к нам перешли 12 игроков

Это значит, что у вас перед самым чемпионатом нет команды и появится ли она в процессе - большой вопрос.
Есть люди, которых история ничему не учит. Даже собственная.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
из двух развалин забрали свободных
и 2 полноценных трансфера и 1 аренда, как я понял
что ж...адекватный подход.по бюджету


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.