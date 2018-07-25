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Абель Эрнандес ночью опубликовал в соцсетях фото из аэропорта Шереметьево

Бывший форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес ночью опубликовал в своем инстаграме фото прилета в московской аэропорт Шереметьево.

Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл" и провел 10 матчей, забив в них 8 голов.
Теги: ЦСКА Эрнандес Халл Сити
Сегодня, 10:41
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(1)
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Замена Вите, надо понимать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
На фотке в прозрачных очках похож на Райкаарда.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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