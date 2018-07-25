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Кристиан Вьери: к Зобнину есть интерес от европейских клубов

Экс-форвард сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о полузащитник "Спартака" Романе Зобнин.

"Знаю, как в "Спартаке" его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.

На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Он был одним из лучших в вашей сборной. Уже сейчас к нему есть интерес от европейских клубов", — заявил Вьери.

Известия
Теги: Зобнин Спартак Каррера
Сегодня, 12:19
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№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Плять, пишите там про Головина Дзюбу, да хоть самого Смолова.
Нахер эта ересь про игроков Спартака.
Пусть лучше ослятня или бомжатня считает десятки миллионов евро за своих калек.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:22) #
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НЕЛЬЗЯ ЭТО БЫЛО ВЫКЛАДЫВАТЬ!!!

Сейчас половина осликов данного ресурса в запой уйдут!!
Ведь только ихний Сашко лучший и только он интересен европейским клубам!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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