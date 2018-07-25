Кристиан Вьери: к Зобнину есть интерес от европейских клубов

Экс-форвард сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о полузащитник "Спартака" Романе Зобнин."Знаю, как в "Спартаке" его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Он был одним из лучших в вашей сборной. Уже сейчас к нему есть интерес от европейских клубов", — заявил Вьери.