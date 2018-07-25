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"Зенит" поздравил Халка с днём рождения (видео)

В день 32-летия петербургский клуб вспомнил об одном из самых ярких футболистов в своей истории, ныне выступающем за "Шанхай СИПГ".



Также "Зенит" в своём твиттере выложил ролик с 15 лучшими голами Халка, который отличился за сине-бело-голубых 56 раз.

Теги: Зенит Халк Видео
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