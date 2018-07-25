"Зенит" поздравил Халка с днём рождения (видео)

15 лучших голов Халка в «Зените» ??? pic.twitter.com/phDAbz7MV8 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 25, 2018

В день 32-летия петербургский клуб вспомнил об одном из самых ярких футболистов в своей истории, ныне выступающем за "Шанхай СИПГ".Также "Зенит" в своём твиттере выложил ролик с 15 лучшими голами Халка, который отличился за сине-бело-голубых 56 раз.