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Форма "Ахмата" в новом сезоне будет полосатой (фото)
Грозненский "Ахмат" в новом сезоне будет выступать в полосатой форме. Клуб представил новую экипировку в своём твиттере. Правда, есть ощущение, что пресс-служба команды перепутала фото и подписала домашний комплект гостевым, а гостевой - домашним.
Домашняя форма ФК "Ахмат" выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 24, 2018
На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/GZWBTr3tV6
Гостевая форма ФК "Ахмат" выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. pic.twitter.com/gcIRLCDAJY— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 24, 2018
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