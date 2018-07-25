Форма "Ахмата" в новом сезоне будет полосатой (фото)

Домашняя форма ФК "Ахмат" выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета.

На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/GZWBTr3tV6 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 24, 2018

Гостевая форма ФК "Ахмат" выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. pic.twitter.com/gcIRLCDAJY — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 24, 2018

Грозненский "Ахмат" в новом сезоне будет выступать в полосатой форме. Клуб представил новую экипировку в своём твиттере. Правда, есть ощущение, что пресс-служба команды перепутала фото и подписала домашний комплект гостевым, а гостевой - домашним.