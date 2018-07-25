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Форма "Ахмата" в новом сезоне будет полосатой (фото)

Грозненский "Ахмат" в новом сезоне будет выступать в полосатой форме. Клуб представил новую экипировку в своём твиттере. Правда, есть ощущение, что пресс-служба команды перепутала фото и подписала домашний комплект гостевым, а гостевой - домашним.



Теги: Ахмат Фото
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жальгирис
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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