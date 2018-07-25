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Эфир радио "Спорт ФМ" теперь будет на 80% состоять из рэпа и хип-хопа

«Европейская медиагруппа» изменит формат спортивной радиостанции «Спорт FM», добавив в эфир больше музыки, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов.

Эфир будет на 80% состоять из музыки, остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

"Аналитики на радиостанции больше не будет, 15–20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией", - заявил Емельянов. - Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д."

Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.

"Основная аудитория спорта – это взрослые люди старше 30–35 лет, говорит Емельянов. На эту аудиторию ориентируются и основные спортивные СМИ, например «Матч ТВ», «Спорт экспресс» и т. д. «Молодая аудитория показалась нам неохваченной, поэтому мы решили добавить больше молодежной культуры. Это выгодно и с коммерческой точки зрения, так как многие спортивные бренды ориентируются на молодежную аудиторию", – рассказал Емельянков.

Гендиректор ЕМГ отметил, что, несмотря на чемпионат мира, финансовые показатели радиостанции выросли не сильно, сообщил о серьёзном сокращении штата. Радиостанция не окупает вкладываемые средства и по прогнозам руководства, не сможет выйти на безубыточность.
Сегодня, 15:20
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14
(7)
№14 Написал: kirilmaiorov (Сегодня, 17:02) #
  • -4
  •  (4)

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online

Гаснет одно, рождается что-то другое. Как спорт24, например. Не удивлюсь, если скоро и радио спорт24 появится.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: Игорёк (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Музыкальных радиостанций навалом,спортивных кроме Спорт ФМ не знаю,просто набрали в комментаторы всяких бездарей,слушал на Спорт ФМ чемпионат мира по футболу,это полное убожество,говорят о чём попало,кроме матча,поэтому и убыточны
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:31) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: RenarTickle
Рэп-FM... И кому это надо?..


Кому-то надо, вероятно.

Сегодня, к примеру, день рождения Федора Черенкова. 59 лет исполнилось бы великому для всего нашего футбола человеку. А вот это футбольному сайту не надо. Хотя бы словом отметили.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№10 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рэп -говно!
Теперь вместо спорта будут нариков пропагандировать!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 16:23) #
  • +5
  •  (5)
online

большая глупость.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:22) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рэп-FM... И кому это надо?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:21) #
  • +4
  •  (6)

Дебилизация на марше!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:09) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Может, попробовать поменять не профиль, а руководство?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:52) #
  • +7
  •  (9)

Если кому то хочется больше музыки,есть музыкальные каналы...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:41) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
".............мы решили добавить больше молодежной культуры...."

Рэп и хип-хоп это культура??? Вот поэтому и ".......Радиостанция не окупает вкладываемые средства и по прогнозам руководства, не сможет выйти на безубыточность"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (5)

Утреннее шоу главное оставьте


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 15:25) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Дожили...
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Рэп и хип-хоп? До свидания, дегенераты!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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