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Эфир радио "Спорт ФМ" теперь будет на 80% состоять из рэпа и хип-хопа
«Европейская медиагруппа» изменит формат спортивной радиостанции «Спорт FM», добавив в эфир больше музыки, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов.
Эфир будет на 80% состоять из музыки, остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.
"Аналитики на радиостанции больше не будет, 15–20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией", - заявил Емельянов. - Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д."
Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.
"Основная аудитория спорта – это взрослые люди старше 30–35 лет, говорит Емельянов. На эту аудиторию ориентируются и основные спортивные СМИ, например «Матч ТВ», «Спорт экспресс» и т. д. «Молодая аудитория показалась нам неохваченной, поэтому мы решили добавить больше молодежной культуры. Это выгодно и с коммерческой точки зрения, так как многие спортивные бренды ориентируются на молодежную аудиторию", – рассказал Емельянков.
Гендиректор ЕМГ отметил, что, несмотря на чемпионат мира, финансовые показатели радиостанции выросли не сильно, сообщил о серьёзном сокращении штата. Радиостанция не окупает вкладываемые средства и по прогнозам руководства, не сможет выйти на безубыточность.
Эфир будет на 80% состоять из музыки, остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.
"Аналитики на радиостанции больше не будет, 15–20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией", - заявил Емельянов. - Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д."
Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.
"Основная аудитория спорта – это взрослые люди старше 30–35 лет, говорит Емельянов. На эту аудиторию ориентируются и основные спортивные СМИ, например «Матч ТВ», «Спорт экспресс» и т. д. «Молодая аудитория показалась нам неохваченной, поэтому мы решили добавить больше молодежной культуры. Это выгодно и с коммерческой точки зрения, так как многие спортивные бренды ориентируются на молодежную аудиторию", – рассказал Емельянков.
Гендиректор ЕМГ отметил, что, несмотря на чемпионат мира, финансовые показатели радиостанции выросли не сильно, сообщил о серьёзном сокращении штата. Радиостанция не окупает вкладываемые средства и по прогнозам руководства, не сможет выйти на безубыточность.
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