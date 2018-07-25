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ЦСКА продал все 7 тысяч билетов в свой сектор на Суперкубок

Сегодня были проданы последние билеты на трибуну болельщиков ПФК ЦСКА на матч за Суперкубок России против "Локомотива", который пройдёт 27 июля в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт "армейцев".

Всего было реализовано чуть больше 7 тысяч билетов.

В Нижнем Новгороде продажа билетов в армейский сектор осуществляться не будет. Стадион, принявший 6 матчей чемпионата мира, вмещает 45 тысяч зрителей.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 15:30
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6
(3)
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: Parshin
ЦСКА занимает ЧУЖОЕ место

Очень верится в то, что придет время , и последние 15 лет цска попадут под пристальное внимание специалистов, которые выявят много интересного. Даже на взгляд обычных болельщиков, цска занимал очень много раз не свое место, т.е чужое!


Плохо, что старт сезона начинается со лжи.
Для Авангарда это такой праздник был бы!! Эх!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если нет команды "Тосно" (обладателя Кубка), то есть ФИНАЛИСТ Кубка России - "Авангард" (город КУРСК), выступающий в ФНЛ и именно он должен по-праву играть в мачте за Супер-Кубок с чемпионом - "Локомотивом"!
ЦСКА занимает ЧУЖОЕ место - место курского "Авангарда"!
Многие уверены, что "Авангард", вполне мог бы устроить Курскую битву "Локомотиву"
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: tambovwolf (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (2)
online

Зато ЦСКА за всех в еврокубках очки набирал
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: kirilmaiorov (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (1)

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Parshin,
Я бы посмотрел, что ты писал бы займи Вы 2-ое место и были бы на нашем месте. Мы не требовали этого участия, просто таков регламент, а на нашем месте мог бы быть и кто то другой
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Супер-Кубок в классическом исполнении - это матч Чемпиона России и Обладателя кубка России !!!..
Локомотив - Чемпион, а вот - ЦСКА - Кубок России позорно ПРОДУЛ еще на стадии 1/16 финала и теперь ручоночки тянет к Супер-Кубку! Надо было сначала не БРЕЗГОВАТЬ играть в Кубке России...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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