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ЦСКА продал все 7 тысяч билетов в свой сектор на Суперкубок
Сегодня были проданы последние билеты на трибуну болельщиков ПФК ЦСКА на матч за Суперкубок России против "Локомотива", который пройдёт 27 июля в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт "армейцев".
Всего было реализовано чуть больше 7 тысяч билетов.
В Нижнем Новгороде продажа билетов в армейский сектор осуществляться не будет. Стадион, принявший 6 матчей чемпионата мира, вмещает 45 тысяч зрителей.
Всего было реализовано чуть больше 7 тысяч билетов.
В Нижнем Новгороде продажа билетов в армейский сектор осуществляться не будет. Стадион, принявший 6 матчей чемпионата мира, вмещает 45 тысяч зрителей.
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