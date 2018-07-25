A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бухаров вернулся в "Рубин"

Нападающий Александр Бухаров стал игроком "Рубина".

33-летний российский футболист подписал с клубом однолетний контракт.

Бухаров выступал за "Рубин" с 2004 по 2010 год.

ФК "Рубин"
Теги: Бухаров Рубин
Сегодня, 17:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А зачем нужно было уходить?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
В который раз? В третий?


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.