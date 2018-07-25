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Александр Головин не полетит с ЦСКА на матч за Суперкубок России против "Локомотива"

22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок страны с "Локомотивом", который состоится в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде.

Хавбек не вошел в состав делегации красно-синих.

Это связано с тем, что в самое ближайшее время футболист сборной России должен перейти в "Монако" или "Челси". Напомним, что клуб с Лазурного берега предлагает москвичам несколько лучшие условия: около 30 миллионов евро, тогда как лондонцы – в районе 25 миллионов. Ясность в вопросе о том, где Головин продолжит карьеру, наступит до конца этой недели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 18:32
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16
(3)
№16 Написал: GPS (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: vanexele
а пацана с бразилии купили за50 лямов это нормально?

За 15!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№15 Написал: казылык (Сегодня, 19:53) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: vanexele
Visio,
а пацана с бразилии купили за50 лямов это нормально?

Его взяли за футбольные качества,а не в виде скрытой финансовой помощи Гинеру от клубов где владельцами являются русские олигархи,только дегенераты могут верить в то что этот средний игрок ,со средней статистикой в РФПЛ может стоить 30млн
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А может уже Головина продали в оба клуба, теперь Саша выбирает куда лететь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№13 Написал: казылык (Сегодня, 19:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Бавария»
На чемоданах звезда загона,новый еврейский канал ждёт
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: bolt Омск (Сегодня, 19:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Даешь крепостное право в футбол, какую картоху посадишь, такую и жрать будешь. Задолбала эта карусель, туды-сюды, только привыкнешь к игрокам, ан нет, хочу туда, хочу сюда. Мля.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин - чтото давно про Головина новостей не было.

Как он там?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
online

vanexele,
Ну раз заплатили,значит стоит этого
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: vanexele (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Visio,
а пацана с бразилии купили за50 лямов это нормально?
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, Саша.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (3)
online

НУ как же так, опять ничего нового о Головине?((( Ну прям какой- то информационный вакуум(( Ну хоть прозрачно намекните- в скольких шагах он от перехода в...? В одном, в одном с ниточкой, в одном с иголочкой..? Или уже практически на пороге стоит, носом уперся?


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:06) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: GPS
25+30=55

Так еще 235 надо, шоб рассчитаться за стадион.
Кого там можно еще продать?

Но , гинер все таки сдает . Если верблюд 1.5 года назад стоил 16, то на сегодня он на ушел бесплатно. Мимо касса деньги? Конечно. Вот так вот.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Там не идиоты сидят платить такие деньги
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: maradona72
Айяя. А гинер рассчитывал на 35.

25+30=55
Продать обоим. Там пусть делят.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:50) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
с такими понтами он рискует пролететь везде


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:40) #
  • -5
  •  (9)
online

я: около 30 миллионов евро, тогда как лондонцы – в районе 25 миллионов.

Айяя. А гинер рассчитывал на 35.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
В советское время это называлось ни в пизду Челси , ни в Красную Армию
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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